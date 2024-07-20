В Махачкале арестовали сбившего силовиков наркодилера

В Махачкале до 28 сентября арестовали сбившего силовиков Тимура Муртазалиева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Против него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«На заседании было немало родственников бизнесмена и хозяина сети ресторанов «Аксакал», которые пытались оправдать своего близкого и утверждали, что именно силовики действовали неправильно», — говорится в публикации.

До этого в Махачкале Муртазалиев на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Позднее стала известна личность водителя.

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