Звездного футболиста РПЛ поймали на злостных нарушениях ПДД

Российский футболист Константин Тюкавин собрал 85 штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Юная звезда столичного «Динамо» дал вчера интервью одному из спортивных изданий — в нем заявил, что не любит гонять по городу, потому что боится. За жизнь и свой люксовый Mercedes-Benz GLK. Но слегка сторпедничал — оказалось, 22-летнего форварда больше 50 раз ловили на тройном форсаже», — говорится в публикации.

Суммарно на футболисте числятся 85 штрафов. Десятки из них игрок получил за непристегнутый ремень и неправильную парковку. Суммарно Тюкавин должен был заплатить за нарушения 80 тыс. рублей.

19 июля Telegram-канал Mash писал, что Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково. Причиной конфликта послужило, по версии спортсмена, то, что мужчина вместе со своей семьей не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший же рассказал журналистам, что несколько часов назад боец ММА в аэропорту начал на него кричать и материться, а после и вовсе пустил в ход кулаки.

Ранее директор известного футбольного клуба устроил ДТП на встречке.