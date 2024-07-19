Названа стоимость владения кроссовером Jaecoo

Владельцу популярного в РФ кроссовера Jaecoo за пять лет владения автомобилем придется отдать 1,2 млн рублей (при условии пробега в 100 тыс. км и эксплуатации в Москве или области). Об этом сообщает «Автостат».

Агентство напомнило, что Jaecoo J7 предлагается россиянам с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем на 186 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним или полным приводом. В среднем за месяц владения таким авто придется отдать 21 тыс. рублей. Это значит, что 1 км пробега обойдется в 12,5 рубля.

Порядка 40% от пятилетней суммы уйдет на бензин (490 тыс. рублей). Еще 24% (301,4 тыс.) придется отдать за страховку по каско и 20% (237,5 тыс. рублей) — на техническое обслуживание. На покупку зимних шин, ОСАГО, транспортный налог придется менее 10% суммы (до 100 тыс. рублей). Отмечается, что самые большие затраты ожидают водителя в первый год эксплуатации (300 тыс. рублей).

До этого сообщалось, что за пять лет владельцы электрического кроссовера Evolute i-Jet потратят на его обслуживание 3,3 млн рублей. Так, каждый километр обойдется в 43,76 рубля. За год получается сумма 656,4 тыс. рублей, за пять лет — 3,3 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации составляет 5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Стали известны сроки появления нового кроссовера Wey 07 в РФ.