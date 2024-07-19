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Выяснилось, почему опасно ездить на автомобиле с открытыми окнами

«Автодом»: езда с открытыми окнами негативно сказывается на здоровье

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Pixabay

Во время поездки с открытыми окнами в салон автомобиля проникает загрязненный воздух, вредные выхлопные газы, выделяемые от других автомобилей и токсичные частицы пыли с дороги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов ГК «Автодом».

«Невидимая грязь оседает в салоне автомобиля, чем могут дышать водитель и пассажиры. Это может негативно сказаться на их здоровье. Также нередки случаи, когда на скорости в открытые окна могли влететь мусор с дороги, случайные предметы из-под колес других машин, которые могут угрожать безопасности людей», — рассказали в компании.

Кроме того, при открытых окнах нарушается аэродинамика автомобиля, что приводит к повышенному расходу топлива. Также, если окна открыты, не используется кондиционер. В этом случае в нем накапливается пыль и грязь, которые потом попадают в салон.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что заправлять автомобиль, у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться.

Кроме того, при заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя заправлять кондиционер на обочине.

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