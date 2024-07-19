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Водителей предупредили об опасности быстрой езды по лужам

Автоэксперт Хайцеэр: быстрая езда по лужам может привести к ДТП

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Shutterstock

Автомобилистам не стоит проезжать по лужам на высокой скорости, потому что это может привести к ДТП или серьезной поломке машины. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Ездить на автомобиле по лужам с большой скоростью опасно, потому что возможен эффект аквапланирования. Кроме того, машина может просто «захлебнуться»: вода попадет в воздушный фильтр, в двигатель, и автомобиль заглохнет. <...> На высокой скорости теряется сцепление с дорогой, вода как бы становится маслом, по которому скользит автомобиль», — отметил эксперт.

По его словам, в этом случае машина может вести себя непредсказуемо — плохо тормозить и управляться. В связи с этим возрастает риск столкновения с другими машинами или вылета с дороги, предупредил Хайцеэр. Во время сильного дождя он посоветовал постараться отказаться от использования авто или передвигаться медленно и аккуратно.

До этого Ян Хайцеэр говорил, что в жару важно тщательно следить за температурой в салоне автомобиля, а также за состоянием кондиционера (уровнем фреона, отсутствием протечек) и чистотой радиатора. Также он посоветовал регулярно проверять уровень антифриза.

Ранее эксперт объяснил, как будет выполняться закон о лишении прав за скрытые номера.

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