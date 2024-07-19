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В Москве затопило МКАД

Автомобили на МКАД в Москве ушли под воду из-за ливня

В столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

Судя по кадрам с видеорегистратора, один из участков МКАД на западе Москвы затоплен. Автомобили передвигаются по дороге медленно, стараясь не поднимать волну. Вода доходит машинам до порогов.

По данным столичного Дептранса, сейчас в городе идет дождь, поэтому рекомендуется для поездок использовать метро.

По прогнозу синоптиков, сегодня до вечера в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В ведомстве призвали быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что распознать автомобиль-«утопленник» можно по нескольким внешним признакам.

По его словам, крайне важно тщательно изучить автосалон — проверить его на наличие следов влаги. В первую очередь покупателя должен сразу насторожить неприятный запах сырости, плесени или затхлости в салоне.

По его словам, также следует обратить внимание на обивку салона и коврики. Если они сильно изношены и пахнут влагой, то это может указывать на «утопленника». Стрельбицкий отметил, что нередко продавец пытается замаскировать такой автомобиль при помощи перешивки салона, однако это тоже можно заметить при тщательном осмотре.

Ранее сообщалось, что автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать автомобиль в жару.

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