В знаменитом лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи

Знаменитый 10-метровый лимузин Hummer Аллы Пугачевой достался бомжам. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друга семьи Киркоровых по имени Константин.

Издание напоминает, что в 90-е российская певица ездила на эксклюзивном белом лимузине с розовым салоном, который подарил ей бывший супруг Филипп Киркоров. После развода автомобиль остался у певца. Он безуспешно попытался продать лимузин, а после оставил его стоять во дворе на Земляном Валу, где живет Бедрос Киркоров. В итоге богатый друг отца Филиппа предложил поставить Hummer к себе в гараж.

«Водитель его друга-бизнесмена ушел в запой и... угнал лимузин Пугачевой. Машина сгинула вместе с шофером. Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», — рассказал Константин.

После Бедрос Киркоров захотел отремонтировать Hummer, но в итоге отказался от этой идеи.

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