Россиянам рассказали о минусах кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

Эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин изучил обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max и назвал четыре минуса автомобиля.

Так, по его словам, центральный туннель в автомобиле стал массивнее — коллеги стали жаловаться на тесноту. Кроме того, эксперт отметил неудобное расположение кнопки аварийной сигнализации и отсутствие крючков для одежды.

Также раньше площадка для телефона располагалась вдоль салона и было видно экран. Теперь — поперек, и расположена она глубоко под консолью: изображения на экране смартфона не видно.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент — подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

Ранее стало известно, что на «АвтоВАЗе» выпустили несколько обновленных внедорожников Lada Niva Legend.