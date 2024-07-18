В Дагестане помощник судьи собрал ОПГ и заработал на автоподставах 35 млн рублей

В Дагестане задержали членов ОПГ, которые заработали на автоподставах 35 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Группировку возглавлял помощник районного судьи.

«По версии следствия, 43-летний помощник судьи Кизилюртовского районного суда Магомед Хабибулаев собрал ОПГ, куда, помимо него, входили еще трое: 30-летний гендиректор местного Центра судебной экспертизы Рамазан Ибрагимов и двое безработных жителей Кизилюрта: Зухра и Назир», — говорится в публикации.

В период с 2018 года по 2023-й ОПГ инсценировала огромное число ДТП и заработала на этом состояние.

Против Хабибулаева возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии. Его сообщникам — до 10 лет. При этом Назир находится в федеральном розыске.

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Ранее на видео попал момент задержания наркодилера, сбившего силовиков в Махачкале.