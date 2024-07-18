Cadillac показал Escalade после обновления

Автопроизводитель Cadillac показал обновленный внедорожник Escalade. После рестайлинга модель визуально приблизилась к электрическому Escalade IQ, который был представлен в 2023 году.

Обновленный Escalade получил массивные ходовые огни, более крупную решетку радиатора, а также подсветку фирменного логотипа. Кроме того, изменились бампер и выхлопные патрубки. За доплату производитель предлагает приобрести для Escalade 24-дюймовые колеса — самые большие среди доступных для модели.

Внутри салона Cadillac обновил переднюю панель. Теперь она представляет собой два визуально объединенных экрана в 35 и 20 дюймов. Также в обновленном Escalade есть подсветка из 128 цветов, два экрана-планшета для задних пассажиров и электропривод всех пяти дверей.

В плане техники Escalade коснулось только одно изменение — в обновленной версии нет шестицилиндрового турбодизеля 3.0 на 281 л.с. Автомобиль оснащен V8 6.2 на 426 л.с. и 624 Нм. Коробка передач осталась прежней — 10-ступенчатый «автомат».

Обновленный Escalade начнут производить в США к концу года. Ценник на модель будет стартовать от $95 тыс. (8,4 млн рублей по нынешнему курсу).

До этого стало известно, что новый среднеразмерный кроссовер Belgee X70 появился у российских дилеров. В первой партии шесть автомобилей комплектации Style, оснащенных передним приводом. Остальные комплектации, в том числе с полным приводом, ожидаются в августе.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) будет стоить в России от 2,6 млн рублей без учета скидок в рамках фирменных маркетинговых программ. На нашем рынке будут доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод.

Ранее китайский конкурент Toyota Camry обновился для России.