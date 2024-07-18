Стала известна личность водителя Zeekr, сбившего силовиков в Махачкале

За рулем черного Zeekr, сбившего силовиков в Махачкале, был Тимур Муртазалиев, который ранее был руководителем фирмы по пожарной безопасности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сбивший силовиков в Махачкале Тимур М. бросил свой Zeekr недалеко от места ЧП и пересел в Toyota Camry. В ней его и задержали. Китайское авто нашли отдельно», — говорится в публикации.

По данным канала, Муртазалиев сейчас ведет бизнес в ресторанной сфере.

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Ранее в Москве Aurus Senat сбил переходившего дорогу мужчину.