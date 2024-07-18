Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна личность водителя Zeekr, сбившего силовиков в Махачкале

Shot: за рулем Zeekr, сбившего силовиков в Махачкале, был ресторатор

close
100%
SHOT»‎' class="item-image" >
Телеграм-канал «‎SHOT»‎

За рулем черного Zeekr, сбившего силовиков в Махачкале, был Тимур Муртазалиев, который ранее был руководителем фирмы по пожарной безопасности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сбивший силовиков в Махачкале Тимур М. бросил свой Zeekr недалеко от места ЧП и пересел в Toyota Camry. В ней его и задержали. Китайское авто нашли отдельно», — говорится в публикации.

По данным канала, Муртазалиев сейчас ведет бизнес в ресторанной сфере.

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.

Ранее в Москве Aurus Senat сбил переходившего дорогу мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами