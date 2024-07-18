В Москве заметили новый внедорожник Tank

В Россию привезли первый экземпляр внедорожника Tank 700. Об этом сообщает Quto.ru, заметивший новинку на одной из столичных парковок.

Портал предполагает, что внедорожник привезли для дальнейшей сертификации.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день. В России для Tank 700 будут доступны две силовые установки на выбор — бензиновый мотор и гибрид. В Китае Tank 700 продается в двух комплектациях. Информация о том, с каким оснащением его предложат в России, не раскрывается. В Китае же внедорожник получил трехлитровый V6 на 360 л.с., 163-сильный электромотор, а также девятиступенчатый «автомат».

До этого стало известно, что внедорожник Tank 700 будет выведен на российский рынок в середине осени 2024 года.

Ранее в Китае приостановили производство автомобилей Tank.