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Новую версию Lada Aura выпустят для такси

АвтоВАЗ: Lada Aura выпустят в специальной упрощенной версии для такси

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gleb/platesmania.com

Новые Lada Aura будут выпускаться в специальной упрощенной комплектации для служб такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Сергея Ильинского.

«Будут специальные версии в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации», — заявил он.

По словам официального представителя «АвтоВАЗа», темп выпуска Aura в будущем году составит 2,5 автомобиля в час и может быть увеличен до 5 машин в час. Это произойдет в случае донастройки законодательства о госзакупках в части обеспечения максимального приоритета для локализованных машин. Пока «АвтоВАЗ» сохраняет план по запуску производства стретч-седанов Lada Aura в начале сентября 2024 года и намерен до конца года собрать максимум 3 тыс. машин.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл подробности о Lada Aura Путина.

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