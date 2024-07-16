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«АвтоВАЗ» раскрыл подробности о Lada Aura Путина

АвтоВАЗ: Владимир Путин прокатился за рулем Lada Aura топовой комплектации

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Телеграм-канал «‎Кремль. Новости»

Президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» прокатился на новой Lada Aura в максимальной комплектации. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель компании Сергей Ильинский.

«Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 л, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема», — отметил он.

Ильинский добавил, что »АвтоВАЗ» предоставил президенту новую Lada Aura предсерийного образца специально для поездки по М-11.

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Глава государства заявил, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по М-11 уменьшится почти на час благодаря новому обходу Твери.

Владимир Путин приехал на церемонию открытия на автомобиле Lada Aura. На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной модели «АвтоВАЗа». При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

Ранее стало известно, сколько Lada Aura соберет «АвтоВАЗ» до конца года.

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