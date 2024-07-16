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Названы сроки появления в России второй модели XCite

«Русский автомобиль»: кроссоверы XCite X-Cross 8 появятся в РФ в начале сентября

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XCITE

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший российский завод Nissan) после выхода из отпуска 12 августа продолжит производство и выпустит новую модель XCite X-Cross 8, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль etc».

По его данным, первые товарные экземпляры XCite X-Cross 8 появятся в начале сентября. Специалисты завода работают над продуктом, стараясь дополнительно защитить кузова выпускаемых автомобилей от коррозии и воздействия абразивов, также на заводе планируется обширная программа локализации. Автомобили испытываются по стандартам качества Nissan, утверждает «Русский автомобиль».

На официальном сайте XCite информации о новой модели пока нет. Единственный в модельной линейке кроссовер XCite X-Cross 7 предлагается россиянам по цене от 2,5 млн рублей.

Ранее на «АвтоВАЗе» назвали странными слухами информацию о переговорах с Haval о поставке моторов для Lada.

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