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В Ровно задержали поджигателя машин ВСУ

Полиция Украины задержала поджигателя двух машин военнослужащих в Ровно

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Shutterstock

На западе Украины в областном центре Ровно задержали подозреваемого в поджоге двух машин военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения полиции в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным правоохранителей, 2 июля 22-летний мужчина поджег автомобиль Nissan Almera, который принадлежал военнослужащему. Спустя несколько дней он поджег Nissan X-Trail — автомобиль, который готовили к отправке на передовую. Отмечается, что в ходе второго инцидента огонь распространился и на другую машину.

По данным полиции, задержанный присылал своим кураторам фотографии о проделанной работе, чтобы получить вознаграждение «в несколько тысяч долларов».

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 242 тысяч гривен (более $5,8 тысячи). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. В частности во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады, на месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

Ранее в Днепре неизвестный мужчина крикнул военному фразу «Слава России».

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