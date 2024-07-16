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Chery готовит к выходу внедорожную версию кроссовера iCar 03

В Китае до конца года начнутся продажи кроссовера Chery iCar 03T

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Chery

Китайский автопроизводитель Chery планирует до конца года начать продажи в КНР нового электрического кроссовера iCar 03T. Модель является модификацией ранее анонсированного iCar 03 с усиленным внедорожным дизайном. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4433 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове.

Клиентам будет предлагаться одномоторная версия, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Представленный iCar 03T отличается от версии iCar 03 отсутствием багажника на крыше с интегрированными светодиодными фарами.

До этого китайская компания Li Auto представила первое официальное изображение нового электрического кроссовера M8.

Новый кроссовер должен составить конкуренцию модели Tesla Model X на китайском рынке. Отличительными чертами M8 станут покатая линия крыши, большая площадь остекления кузова, выдвигающиеся дверные ручки. Как будет выглядеть салон автомобиля, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевели кроссоверы Forthing T5 Evo.

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