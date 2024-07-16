На востоке Москвы из-за серьезного ДТП частично перекрыли движение

На востоке Москвы столкнулись грузовые автомобили. Движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На МСД (СВХ, район Метрогородок) произошло столкновение грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

О пострадавших ничего неизвестно. Движение в сторону проспекта Мира затруднено.

До этого сообщалось, что в Краснокаменске Забайкальского края автомобиль сгорел из-за взорвавшихся в салоне паров бензина.

В салоне автомобиля хранилась канистра с бензином, которая нагрелась на жаре. Взрыв и пожар произошли, когда женщина-водитель решила закурить за рулем. Она успела выскочить из машины и не пострадала, однако транспортное средство оказалось охвачено огнем. Возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные, но машина полностью выгорела.

Ранее в Челябинской области водитель вышел с топором к догнавшим его гаишникам.