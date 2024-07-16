В Москве временно снизили скорость электросамокатов до 20 км/час

В Москве для арендных самокатов на всех улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) – МКАД введут «медленную зону». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Максим Ликсутов сообщил, что в рамках эксперимента для арендных самокатов на всех улицах в зоне ТТК-МКАД введут медленную зону со скоростью 20 км/ч. За исключением уже существующих медленных зон со скоростью 5-15 км/ч», — говорится в сообщении.

Предполагается, что тестовый режим ограничения скорости снизит количество ДТП с участием самокатов.

До этого стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД.

В рамках проекта предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. В случае если пользователь электросамоката причинит при ДТП легкий вред здоровью другому участнику движения, то его оштрафуют на 2–5 тыс. рублей. Если же речь идет о вреде средней тяжести, то сумма возрастает до 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые конфисковали электросамокат после ДТП.