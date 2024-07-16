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Путин поделился впечатлениями о новой Lada Aura

Владимир Путин назвал новую Lada Aura хорошей машиной

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях о новой Lada Aura. Об этом сообщает Life.

«Хорошая машина», — ответил глава государства на вопрос журналистов.

До этого сообщалось, что Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева» — на автомобиле Lada Aura. На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной модели «АвтоВАЗа». При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Речь идет о 1520-километровой дороге, на которой нет ни перекрестков, ни светофоров. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Ранее стало известно, что в Москве построят три новые дороги.

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