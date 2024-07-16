Россиянам назвали минусы Toyota RAV4 третьего поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент – подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

У автомобиля слабое лакокрасочное покрытие кузова, а также посредственная защита от коррозии.

До этого эксперты журнала «За рулем» протестировали кроссовер Citroen C5 Aircross, который собирается на заводе в Калуге, и выделили основные плюсы и минусы автомобиля.

Среди плюсов автомобиля отмечена хорошая управляемость, в том числе настройки усилителя рулевого управления, в сочетании с хорошей плавностью хода. Еще одним достоинством Citroen C5 Aircross стала проработанная эргономика салона и высокая посадка. Также автомобиль продемонстрировал хорошие динамические характеристики благодаря силовой установке с турбомотором 1.6 мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin.

Среди недостатков машины издание отмечает тесноту на заднем сиденье и медиасистему, которая по дизайну и функциональности уступает головным устройствам автомобилей китайских марок-конкурентов.

Ранее стало известно, что на «АвтоВАЗе» выпустили несколько обновленных внедорожников Lada Niva Legend.