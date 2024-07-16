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Появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11

На видео попал Владимир Путин, который едет за рулем Lada Aura по трассе М-11

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева» — на автомобиле Lada Aura. Кадры опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Мы делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, а главное – в повышении качества жизни людей», — заявил президент в ходе церемонии.

На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной Lada Aura. При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

До этого президент России Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре. «Путин рулит», — говорилось в посте Telegram-канала кремлевского пула.

Ранее Песков рассказал, на чем Путин передвигается по своей подмосковной резиденции.

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