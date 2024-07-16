Li Auto показала, как будет выглядеть новый кроссовер M8

Китайская компания Li Auto представила первое официальное изображение нового электрического кроссовера M8. Об этом сообщает carnewschina.com.

Новый кроссовер должен составить конкуренцию модели Tesla Model X на китайском рынке. Отличительными чертами M8 станут покатая линия крыши, большая площадь остекления кузова, выдвигающиеся дверные ручки. Как будет выглядеть салон автомобиля, пока неизвестно.

Компания Li Auto планировала выпустить в этом году три кроссовера серии M, однако их запуск был отложен до следующего года. Одной из причин задержки стала необходимость развития сети сверхбыстрых зарядных станций.

До этого стало известно, что в 2025 году компания Li Auto начнет официальные продажи своих автомобилей за пределами Китая.

Первой на мировом рынке появится самая дешевая модель бренда — кроссовер L6. Базовая версия в Китае стоит 249, 8 тыс. юаней (примерно 3 млн рублей). А вот топовую комплектацию Max уже предлагают за 289,8 тыс. (3,5 млн рублей).

Длина Li L6 составляет 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм. Колесная база — 2920 мм. Визуально автомобиль похож на модель L7, но с меньшими размерами. Интерьер заимствован у нее же.

Ранее сообщалось, что выпуск российских автомобилей «Атом» начнется в июле 2025 года.