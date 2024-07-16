«АвтоВАЗ» выпустил обновленный внедорожник Lada Niva Legend

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил несколько экземпляров внедорожника Lada Niva Legend с доработками. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«С конвейера сошло два пробных автомобиля Lada Niva Legend с белыми повторителями поворота на крыле, и белыми указателями поворота над фарой, ходовые огни светодиодные, остальное без изменений», — говорится в сообщении.

О том, когда такие автомобили поступят в продажу и изменится ли цена Lada Niva Legend из-за доработок, не сообщается.

До этого «АвтоВАЗ» собрал партию внедорожников Lada Niva Travel, снабженных подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

В рамках пробной партии изготовлено пять машин белого цвета с подушками безопасности. На них установлено такое же рулевое колесо, как на модели Lada Granta. На массово выпускаемые «АвтоВАЗом» Lada Niva Travel без подушек безопасности устанавливается руль другой конфигурации.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение двух лет серьезно обновит внедорожник Lada Niva Travel.