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Россиянам рассказали об опасности мокрой дороги

Автоэксперт Хайцеэр: аквапланирование на дороге заканчивается ДТП

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Shutterstock

Причиной автомобильной аварии на мокрой дороге может стать аквапланирование. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

«Риск аквапланирования возникает, например, во время сильного дождя или в лужах после него. На дороге образуется водяной налет, автомобиль влетает на него, сцепление с дорогой теряется, и машина как будто скользит по этой воде, взлетает, как глиссирующий катер. В этой ситуации ее поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, ни на что. Чаще всего аквапланирование заканчивается ДТП», – подчеркнул Ян Хайцеэр.

По его словам, если возник эффект аквапланирования, необходимо сбросить скорость, стараться удержать руль в одном положении и не пытаться ускориться.

До этого Хайцеэр сообщил, что в момент ДТП в автомобиле самое безопасное место располагается за водителем.

По его словам, находящийся за рулем человек машинально совершает действия, которыми он хочет обезопасить именно себя. Он будет маневрировать таким образом, чтобы удар пришелся в ту часть кузова, где его нет. Это инстинктивная реакция психики.

Правда, это не касается специальным образом натренированных водителей, которые возят важных персон. Они, наоборот, должны сделать все, чтобы сохранить жизнь находящихся с ними в машине людей, пояснил эксперт.

Некоторые автомобилисты убеждены, что при ДТП в наибольшей безопасности окажется пассажир, сидящий на заднем ряду посередине. Однако на таких местах ремень удерживает человека только в районе пояса, а в некоторых машинах его вовсе нет и при аварии пассажир может вылететь через лобовое стекло, но не факт, что выживет, сказал специалист.

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