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В России захотели двукратно увеличить штрафы за плохое содержание дорог

В Думе рассмотрят проект об увеличении штрафов за плохое содержание дорог

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого планирует представить в Госдуму законопроект 16 июля, который направлен на увеличение штрафов в два раза для организаций, занимающихся ремонтом дорог и выполняющих его некачественно. Об этом пишет ТАСС.

По предложению, размер штрафа может достигать 1 миллиона рублей. Цель законопроекта — заставить дорожные службы нести ответственность за свою работу, особенно если состояние дорожного покрытия приводит к авариям или травмам.

Слуцкий отметил, что необходимы повышенные гарантии безопасности на дорогах, а увеличение штрафов будет стимулировать компании не экономить на качестве материалов и обеспечивать долговечность дорожного покрытия.

Предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, удвоив штрафы за некачественный ремонт и обслуживание дорог. Например, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридические лица — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей. Если нарушения привели к травмам легкой или средней степени, штрафы для должностных лиц составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Авторы законопроекта отметили, что последний раз штрафы пересматривались семь лет назад, и за первые девять месяцев 2023 года количество ДТП увеличилось, включая серьезные аварии с многочисленными пострадавшими. Они подчеркнули, что лица, ответственные за безопасность на дорогах во время ремонта и содержания, не всегда выполняют свои обязанности должным образом, поэтому предложили пересмотреть размеры штрафов.

Ранее были названы самые дорогие в ремонте автомобили.

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