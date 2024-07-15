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Популярный Chery Tiggo оказался на полмиллиона дешевле в Белоруссии, чем в России

Quto: в Белоруссии Chery Tiggo 7 Pro Max продается на 400 тыс. рублей дешевле

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Chery

В Белоруссии Chery Tiggo 7 Pro Max продают на 400 тыс. рублей дешевле, чем в РФ. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Издание выяснило, что модель можно приобрести за 2,4 млн рублей. В России же с учетом скидок он продается за 2,84 млн рублей. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем на 150 л.с., семиступенчатым «преселективом» и полным приводом. Quto отмечает, что речь идет о дореформенном варианте модели.

До этого сообщалось, что дилеры в Белоруссии продают автомобили Lada по ценам, которые на 20% ниже российских. Так, седан Lada Vesta в базовой комплектации Comfort предлагается в соседней стране за 44 тыс. белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). При этом в России аналогичный седан в версии Comfort`24 с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической трансмиссией предлагается за 1,51 млн российских рублей, что почти на 20% дороже.

Ранее россиян предупредили о серьезном недостатке в японских автомобилях.

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