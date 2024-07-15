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На севере Москвы из-за ДТП парализовало движение

В Москве в районе Марьиной Рощи столкнулись два автомобиля, движение затруднено

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Александр Вильф/РИА Новости

В Москве два автомобиля попали в аварию на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внешней стороне ТТК, в районе д.9 по ул. Сущевский вал столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

В результате движение в районе ДТП оказалось парализовано на 1,7 км. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают оперативные службы.

До этого в центре Санкт-Петербурга двое водителей устроили драку на проезжей части и заблокировали движение на оживленном участке улицы. Инцидент произошел на Гончарной улице. По словам очевидцев происшествия, один из водителей затеял драку с другим, но случайно ударил мать своего оппонента, находившуюся рядом. В ответ мужчина достал из автомобиля домкрат и разбил стекла в машине обидчика. Мать при этом пыталась успокоить сына.

Ранее петербурженка пригрозила таксисту изнасилованием демонами и попала на видео.

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