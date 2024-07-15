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Латвия запретит въезд машин с белорусскими номерами из-за риска обхода санкций

Латвия запретит въезд из России и Белоруссии машин с белорусскими номерами

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Ints Kalnins/Reuters

Латвия со вторника, 16 июля, запретит въезд в страну автомобилей с белорусскими номерными знаками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

«С 00:01 16 июля лицам с зарегистрированными в Республике Беларусь транспортными средствами — легковыми автомобилями запрещен въезд в Европейский союз через пункты пропуска Латвия-Беларусь и Латвия-Россия», — приводит агентство сообщение ведомства.

Латвийские власти объяснили введение этой меры необходимостью снизить риски обхода санкций. Водителям машин с белорусской регистрацией придется вернуться с латвийских пунктов пропуска в те страны, из которых они собирались въезжать в Латвию. В противном случае таможенные органы будут принимать решение о конфискации автомобиля, уточнили в Службе госдоходов Латвии.

Ранее стала известна причина образования гигантской пробки у Крымского моста.

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