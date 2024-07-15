«АвтоВАЗ» объяснил причину снятия с выпуска версий Lada Vesta Sportline

Появление пометки «не производится» в прайс-листах на автомобили Lada Vesta Sportline связано с пересмотром набора комплектаций. Произведенные ранее машины доступны у дилеров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

«Модель Vesta Sportline доступна у дилеров. Появление пометки на некоторых комплектациях связано с планомерным расширением модельного ряда и заменой комплектаций на более оснащенные версии с ESP и другими опциями комфорта и безопасности», — сообщили изданию в пресс-службе завода.

До этого стало известно, что в прайс-листах на седаны и универсалы Lada Vesta Sportline рядом с кодами комплектаций появилась пометка «не производится». Она относится ко всем версиям автомобилей, указанным в заводских ценниках.

Ранее стало известно, что завод Haval в Тульской области приостановил выпуск автомобилей.