В очереди перед Крымским мостом скопилось более тысячи автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 1100 машин. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Время ожидания с этой стороны моста в среднем три часа, предупредил канал. При этом со стороны Керчи встало по меньшей мере 145 машин, отметили в ведомстве.
Мост блокируют для транспорта уже несколько дней подряд. Так, накануне на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.
В субботу, 13 июля, сообщалось, что со стороны Тамани въезд на мост ожидали 365 транспортных средств.
Вечером 12 июля движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. Днем писали, что в очереди со стороны Керчи находились 830 транспортных средств. Ожидание составляло около трех часов.
Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.