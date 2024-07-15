В очереди перед Крымским мостом скопилось более тысячи автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 1100 машин. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Время ожидания с этой стороны моста в среднем три часа, предупредил канал. При этом со стороны Керчи встало по меньшей мере 145 машин, отметили в ведомстве.

Мост блокируют для транспорта уже несколько дней подряд. Так, накануне на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.

В субботу, 13 июля, сообщалось, что со стороны Тамани въезд на мост ожидали 365 транспортных средств.

Вечером 12 июля движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. Днем писали, что в очереди со стороны Керчи находились 830 транспортных средств. Ожидание составляло около трех часов.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.