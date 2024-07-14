BAIC представил экстремальную версию внедорожника BJ40

BAIC в Китае представил две новых версии внедорожника BJ40, сообщает Autohome.

Автомобиль в исполнении Tower Champion Edition предназначен для любителей внедорожной езды. У этой версии доработана подвеска, при этом дорожный просвет увеличен на 20 мм. Также у автомобиля углы въезда и съезда больше, чем у представленной ранее стандартной версии. Внедорожник способен форсировать водные преграды глубиной до 800 мм. Внедорожник снабжен передней и задней независимой подвеской.

Вторая новая версия BJ40 снабжена дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и восьмиступенчатой трансмиссией. У дизельной версии постоянный полный привод, а у бензиновой — подключаемый. Среди опций BJ40 — системы удержания полосы и распознавания дорожных знаков.

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