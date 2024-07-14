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Кроссовер Haval H6 получил новую силовую установку

Haval раскрыл информацию о кроссовере H6 с новой силовой установкой

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Haval

Китайский автопроизводитель Haval готовит к выводу на рынок новую версию кроссовера H6. Автомобиль получит гибридную силовую установку, сообщает CarNewsChina.

Информация о новой версии автомобиля раскрыта в базе данных министерства промышленности и информационных технологий Китая. Длина кроссовера составляет 4703 мм, колесная база — 2738 мм. Внешне гибридный автомобиль не отличается от бензиновой версии.

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Haval

Гибридная система, разработанная материнской для Haval компанией Great Wall Motor, состоит из бензинового мотора 1.5 мощностью 114 л.с., электродвигателя и литий-железо-фосфатного тягового аккумулятора. Технические характеристики электрической составляющей не разглашаются. Известно лишь, что кроссовер способен набрать максимальную скорость в 180 км/ч.

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