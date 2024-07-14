Под Нижним Новгородом попал на видео внедорожник, который едва не наехал на купающихся

В Кстово Нижегородской области внедорожник, оставленный на склоне пьяным водителем, самопроизвольно скатился в воду. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Очевидцы происшествия рассказали, что водитель, пытавшийся проехать к реке, застрял. После этого он не стал вызволять севший на днище автомобиль, а отправился отдыхать, не поставив его на ручной тормоз.

Через некоторое время автомобиль пришел в движение и укатился в реку, ломая кустарник. При этом он едва не задел отдыхающих на пляже людей, в том числе детей.

На видео с последствиями инцидента видно, что на пляже находится не менее десяти отдыхающих. Передняя часть машины скрылась под водой, которая дошла внедорожнику до капота. Задние колеса автомобиля также практически скрыты водой.

Ранее в Сочи молодой человек поджег чужой автомобиль, предварительно посидев в нем.