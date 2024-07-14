Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Geely представила самую доступную версию Coolray

Geely выпустила доступный вариант Coolray с атмосферным мотором

close
100%
autohome.com.cn

Автопроизводитель Geely в Китае выпустил доступную модификацию кроссовера Binyue (в России известен под названием Coolray) с атмосферным мотором мощностью 126 л.с. Об этом сообщает Autohome.

У автомобиля упрощенный дизайн передней части с решеткой радиатора черного цвета. Машина получила 17-дюймовые колесные диски и увеличенный спойлер на двери багажного отсека. Цветовая гамма салона черно-серая, кресла обшиты искусственной кожей. У новой версии традиционная комбинация приборов со стрелочными спидометром и тахометром, медиасистема снабжена 8-дюймовым экраном.

Под капотом новой версии — безнаддувный двигатель 1.5 мощностью 126 л.с. С ним в паре работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор с 8 виртуальными передачами. Стоимость такого автомобиля в Китае — от 60 тыс. юаней (718,6 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что в Москве выставили на продажу ВАЗ-21093 без пробега, который провел 25 лет в гараже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами