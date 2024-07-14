Geely представила самую доступную версию Coolray

Автопроизводитель Geely в Китае выпустил доступную модификацию кроссовера Binyue (в России известен под названием Coolray) с атмосферным мотором мощностью 126 л.с. Об этом сообщает Autohome.

У автомобиля упрощенный дизайн передней части с решеткой радиатора черного цвета. Машина получила 17-дюймовые колесные диски и увеличенный спойлер на двери багажного отсека. Цветовая гамма салона черно-серая, кресла обшиты искусственной кожей. У новой версии традиционная комбинация приборов со стрелочными спидометром и тахометром, медиасистема снабжена 8-дюймовым экраном.

Под капотом новой версии — безнаддувный двигатель 1.5 мощностью 126 л.с. С ним в паре работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор с 8 виртуальными передачами. Стоимость такого автомобиля в Китае — от 60 тыс. юаней (718,6 тыс. рублей).

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