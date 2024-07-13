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Названы самые популярные мотоциклы в России

«Автостат»: самым популярным у россиян мотоциклом стал Racer RC300

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Bulkin Sergey/Global Look Press

В январе – июне 2024 года в России было продано 24,7 тыс. новых мотоциклов, что на 61,7% больше, чем за такой же период 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в июне 2024 года россияне приобрели 6,8 тыс. новых мотоциклов. Это на 53,6% больше, чем в июне 2023 года (4,4 тыс.).

Самой популярной моделью на рынке новой мототехники остался Racer RC300, результат которого составил 364 единицы. Кроме него, в ТОП-3 попали еще Racer RC250 (330 шт.) и Regulmoto Sport (326 шт.).

До этого стало известно, что в России в июне 2024 года было продано 15,2 тыс. автомобилей Haval, что на 83,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2024 года продажи Haval в нашей стране выросли в 2,1 раза и составили 81,4 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что средняя цена кроссовера с пробегом в России выросла до 1,6 млн рублей.

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