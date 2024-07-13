В Голландии производитель автомобилей Carver объявил о банкротстве

Голландский производитель трехколесных автомобилей Carver, базирующийся в Леувардене, объявил о банкротстве. Об этом сообщает quto.ru со ссылкой на Leeuwarder Courant. Фирма выпускала модель Carver One.

Отмечается, что мировая премьера автомобиля состоялась в 2007 году. Самых первых необычных машин было всего 250 экземпляров. Уникальность была не только в дизайне, но и в системе Dynamic Vehicle Control, которая позволяла автомобилям наклоняться на поворотах, как мотоциклам.

Со временем, высокие затраты, проблемы в цепочке поставок, планомерное снижение продаж и сокращение производства привели компанию к банкротству.

До этого стало известно, что немецкая компания Audi снимет с производства электрический кроссовер Q8 e-tron и его купеобразный вариант Q8 Sportback e-tron.

Модели будут сняты с производства из-за слабого спроса на них. Кроме того, не исключено, что будет закрыт завод Audi в Бельгии, где выпускались автомобили Q8.

Руководство Audi объявило, что в ближайшее время начнет переговоры с производственным советом, профсоюзами и социальными партнерами о возможной реструктуризации завода под Брюсселем. Среди причин закрытия в Audi называют сложность обновления предприятия из-за близости к центру города и высоких затрат на логистику и производство.

Ранее сообщалось, что выпуск нового лифтбэка Mazda EZ-6 начнется 17 июля.