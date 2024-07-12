Стало известно, кому принадлежит Aurus, сбивший пешехода в Москве

Автомобиль Aurus Senat, сбивший пешехода в Москве, был в распоряжении Управления делами президента Российской Федерации. Ведомство подтвердило это в разговоре с ТАСС.

«Автомобиль наш. Пешеход, который был пьян, переходил дорогу в неположенном месте. После аварии он жив», — рассказали в Управделами.

Также в ведомстве подчеркнули, что произошедший инцидент -— «небольшая авария», при которой автомобиль не получил никакого ущерба.

До этого сообщалось, что в Москве на Новом Арбате лимузин Aurus Senat сбил человека. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Машина с номерами серии АМР влетела в пешехода на разделительной полосе. Пострадавший отправлен в больницу. Судя по опубликованным в Сети фото, это мужчина в шортах.

Также 12 июля машина губернатора Алтайского края попала в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на 218-м километре Чуйского тракта. По словам очевидцев, правительственная Toyota Camry вылетела на встречную полосу и врезалась в Lada Largus. 41-летний водитель иномарки в коме.

Ранее в Подмосковье полицейский УАЗ внезапно охватил огонь.