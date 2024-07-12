В Белоруссии обнаружили дешевую «народную» версию Lada Vesta

В Белоруссии появилась «народная» спецверсия Lada Vesta, которую продают дешевле, чем в РФ. Об этом сообщает Quto.

Особая Vesta продается под названием Special Edition. Она оснащается 1,6-литровым мотором на 106 л.с., подушками безопасности, кондиционером, электроприводом зеркал и пр. Издание предполагает, что эта версия идентична комплектации Comfort'24 для отечественного рынка. Но в РФ модель продают за 1,5 млн рублей, то есть на 300 тыс. дороже, чем в Белоруссии.

Минский дилер рассказал, что все авто в версии Special Edition уже разобраны, но можно оставить заказ на экземпляры, которые поступят до конца июля.

До этого стало известно, что дилер привез на российский рынок новый Volkswagen Tharu 2024 года выпуска за 4,95 млн рублей.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем на 186 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG. Новинка доступна с полным приводом. Примечательно, что Tharu привезли в комплектации Luxury, однако подробно ее состав не раскрывается.

Ранее Audi распространила изображение новой модели A5.