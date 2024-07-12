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В Москве Aurus Senat сбил переходившего дорогу мужчину

Mash: лимузин Aurus Senat сбил человека на Новом Арбате в Москве

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве на Новом Арбате лимузин Aurus Senat сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Правительственный Aurus Senat с мигалкой сбил человека на Новом Арбате в Москве. Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте», — говорится в сообщении Mash.

Отмечается, что машина с номерами серии АМР влетела в пешехода на разделительной полосе. Пострадавший отправлен в больницу. Судя по фото, это мужчина в шортах. О его состоянии ничего неизвестно. Какие повреждения получил автомобиль неизвестно.

До этого машина губернатора Алтайского края попала в дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на 218-м километре Чуйского тракта. По словам очевидцев, правительственная Toyota Camry вылетела на встречную полосу и врезалась в Lada Largus. 41-летний водитель иномарки в коме.

По данным Mash, в машине, которая попала в аварию в Алтайском крае, был замминистра промышленности и энергетики региона Владимир Локтюшов.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после столкновения двух трамваев в Златоусте.

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