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Audi распространила изображение новой модели A5

Премьера Audi A5 нового поколения состоится 16 июля

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Audi

Немецкая компания Audi показала изображение модели A5 нового поколения, которая будет представлена 16 июля.

«Новое семейство Audi A5 отпразднует свою мировую премьеру 16 июля. На нем дебютирует и новое поколение двигателей внутреннего сгорания, которые будут более эффективными благодаря частичной электрификации», — сказал глава Audi Гернот Дёлльнер.

Судя по изображению, автомобиль получит светодиодные фонари и массивный бампер и спойлер на двери багажника. Вся информация о модели будет обнародована во время премьеры модели.

До этого стало известно, что британская марка MG, принадлежащая китайской компании SAIC, представила новый электрический спорткар Cyber GTS.

MG Cyber GTS - это двухдверное купе, передняя часть которого во многом повторяет дизайн модели MG Cyberster. У автомобилей одинаковый дизайн фар, воздухозаборника и бампера с вентиляционными отверстиями для лучшего отвода тепла. Внизу сетчатая решетка. Крыша автомобиля жесткая в отличие от мягкого верха у Cyberster.

Китайские СМИ отмечают, что автомобиль очень похож на Porsche 911 из-за низкого силуэта и широких задних колесных арок.

Ранее сообщалось, что средняя цена кроссовера с пробегом в России выросла до 1,6 млн рублей.

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