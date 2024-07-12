Audi распространила изображение новой модели A5

Немецкая компания Audi показала изображение модели A5 нового поколения, которая будет представлена 16 июля.

«Новое семейство Audi A5 отпразднует свою мировую премьеру 16 июля. На нем дебютирует и новое поколение двигателей внутреннего сгорания, которые будут более эффективными благодаря частичной электрификации», — сказал глава Audi Гернот Дёлльнер.

Судя по изображению, автомобиль получит светодиодные фонари и массивный бампер и спойлер на двери багажника. Вся информация о модели будет обнародована во время премьеры модели.

До этого стало известно, что британская марка MG, принадлежащая китайской компании SAIC, представила новый электрический спорткар Cyber GTS.

MG Cyber GTS - это двухдверное купе, передняя часть которого во многом повторяет дизайн модели MG Cyberster. У автомобилей одинаковый дизайн фар, воздухозаборника и бампера с вентиляционными отверстиями для лучшего отвода тепла. Внизу сетчатая решетка. Крыша автомобиля жесткая в отличие от мягкого верха у Cyberster.

Китайские СМИ отмечают, что автомобиль очень похож на Porsche 911 из-за низкого силуэта и широких задних колесных арок.

Ранее сообщалось, что средняя цена кроссовера с пробегом в России выросла до 1,6 млн рублей.