Уголовное дело возбудили после жесткого ДТП с трамваями в Челябинской области

Правоохранители возбудили уголовное дело после столкновения двух трамваев в Златоусте (Челябинская область). Об этом следственное управление СК РФ по региону сообщило в своем Telegram-канале.

«12 июля текущего года в дневное время в городе Златоусте по пр. Гагарина вблизи д.1 произошло столкновение двух трамваев», — говорится в публикации.

После аварии трамвай продолжил двигаться вперед и совершил наезд на 60-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадали не менее семи человек. Было решено возбудить уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В конце июня в Ивановской области автобус с людьми улетел с дороги, пострадали девять пассажиров. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зыбиха. На дороге столкнулись трактор и автобус, внутри которого находились 20 человек, среди них были дети.

Ранее под Серпуховом в ДТП попали 15 автомобилей.