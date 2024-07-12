Бывшему владельцу «Рольфа» Петрову не удалось оспорить национализацию компании

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение об истребовании активов автодилера «Рольф» в пользу государства по иску Генпрокуроры РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Московского районного суда Санкт-Петербурга по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед», АО «Рольф», ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», — говорится в сообщении.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов во временное управление Росимущества.

В мае 2024 года Петров заявил, что планирует судиться из-за национализации компании в РФ. Тогда адвокаты предпринимателя подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах — договора, из которого Россия до сих пор не вышла.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присвоил гражданство России разработчику электромобиля «Атом» Грюбелю.