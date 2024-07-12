Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Россию привезли известный Volkswagen за 5 млн рублей

Дилеры привезли в РФ новый Volkswagen Tharu в версии Luxury за 5 млн рублей

close
100%
autohome.com.cn

Дилер привез на российский рынок новый Volkswagen Tharu 2024 года выпуска за 4,95 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем на 186 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG. Новинка доступна с полным приводом. Примечательно, что Tharu привезли в комплектации Luxury, однако подробно ее состав не раскрывается.

По своим габаритам кроссовер приближен к Tiguan (4453 х 1841 х 1632 мм). Размер его колесной базы составляет 2680 мм. Выпуском автомобиля занимается компания SAIC-Volkswagen.

До этого были названы шесть самых популярных авто с пробегом в России. В ценовом сегменте от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей лидирующую позицию занял Volkswagen Tiguan I, который за 12 месяцев подорожал на 7% — до 1,32 млн рублей. За ним расположился Renault Duster I, поднявшийся в цене до 1,30 млн рублей (+4%).

В группе до 3 млн рублей самым популярным авто стал Volkswagen Tiguan II, который на «вторичке» можно найти за 2,5 млн рублей.

Ранее Zeekr показала, как будет выглядеть новый кроссовер 7X.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами