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Zeekr показала, как будет выглядеть новый кроссовер 7X

Zeekr опубликовала фото нового кроссовера 7X

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Zeekr

Китайская компания Zeekr опубликовала фото нового кроссовера 7X. Продажи начнутся в конце 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина кроссовера 4825 мм, колесная база — 2925 мм. Он на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем основной конкурент от американской Tesla. Главная особенность дизайна новинки Zeekr — интерактивный экран, интегрированный в переднюю часть.

У автомобиля современная 800-вольтовая электросистема. Начальная комплектация Zeekr 7X получит батарею, которую можно зарядить за 15 минут до 80% уровня зарядки, что даст запас хода в 500 км. Более дорогие версии получат тройной аккумулятор разработки компании CATL.

Силовой агрегат от Zeekr 007, который предполагается использовать и на кроссовере 7X, выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с. В Китае автомобиль будет стоить 240-350 тыс. юаней (2,9-4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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