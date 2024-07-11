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Под Серпуховом в ДТП попали 15 автомобилей

В Московской области под Серпуховом столкнулись 15 автомобилей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» под Серпуховом столкнулись 15 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, водитель грузовика «Мерседес» совершил <...> столкновение с 14 транспортными средствами», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что автомобили стояли в пробке.

9 июля в Подмосковье на Ярославском шоссе столкнулись не менее пяти автомобилей. На видео показано, что «Газель» перевернулась и лежит на обочине. У остальных автомобилей — нескольких «легковушек» и грузовиков — повреждены капоты и двери.

В конце июня в Ивановской области автобус с людьми улетел с дороги, пострадали девять пассажиров. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зыбиха. На дороге столкнулись трактор и автобус, внутри которого находились 20 человек, среди них были дети.

Ранее мотоциклист сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Петербурге, проехав на красный свет.

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