Блогер Тамаев на камеру извинился за пощечину подростку в Москве

Популярный блогер Асхаб Тамаев извинился перед подростком, которого ударил по щеке в Москве. Он записал примирение на камеру.

На видео блогер и подросток сидят в Rolls-Royce и разговаривают. Тамаев принес извинения за свой поступок и пояснил, что в тот день просто был не в настроении. Подросток же сказал, что ему самому не стоило подшучивать над блогером. В конце ролика молодой человек предложил Тамаеву встретиться на ринге.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее депутат Милонов позвал блогера Тамаева с собой на СВО после инцидента с пощечиной.