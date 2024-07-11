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Кроссовер BAIC доработали для России

Компания BAIC русифицировала кроссовер X55 спустя год после дебюта

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Пресс-служба «Автотор»

Китайский автобренд BAIC русифицировал кроссовер X55 по просьбам клиентов. Об этом сообщил российский офис компании.

Теперь владельцы модели могут приехать на фирменные СТО, чтобы бесплатно обновить ПО мультимедийной системы и комбинации приборов. После этого водителям станут доступны уведомления и настройки на русском языке (вместо английского).

Сейчас модель X55 выпускают на калининградском заводе «Автотор». Первая партия была собрана в августе 2023 года. В продажи авто поступили в сентябре.

До этого автопроизводитель BAIC сертифицировал в России рамный внедорожник BJ40 в модификации с турбодизельным двигателем.

Автомобиль будет доступен с двухлитровым турбодизелем мощностью 162 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода. От бензиновой версии он отличается решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами, а также матовой окраской кузова.

Ранее китайцы выпустили спорткар, который можно спутать с Porsche 911.

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