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Китайцы выпустили спорткар, который можно спутать с Porsche 911

MG выпустила спорткар Cyber GTS, похожий на Porsche 911

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The Cyber GTS

Британская марка MG, принадлежащая китайской компании SAIC, представила новый электрический спорткар Cyber GTS. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что MG Cyber GTS — это двухдверное купе, передняя часть которого во многом повторяет дизайн модели MG Cyberster. У автомобилей одинаковый дизайн фар, воздухозаборника и бампера с вентиляционными отверстиями для лучшего отвода тепла. Внизу сетчатая решетка. Крыша автомобиля жесткая в отличие от мягкого верха у Cyberster.

Китайские СМИ отмечают, что автомобиль очень похож на Porsche 911 из-за низкого силуэта и широких задних колесных арок.

Как и Cyberster, новинка получит три модификации, из них две заднеприводные — с моторами мощностью 314 л.с. или 340 л.с. Топовый вариант — двухмоторная полноприводная версия мощностью 544 л.с.: передний двигатель выдает 204 л.с., задний — 340 л.с.

Продажи MG Cyber GTS начнутся в 2025 году.

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