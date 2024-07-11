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На видео попала собака, которую хозяин привязал к авто и протащил по трассе

Появилось видео, как житель Калуги привязал пса к авто и протащил его по трассе

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В Калуге хозяин привязал свою собаку к машине, протащил ее по трассе и бросил на обочине. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«В этот вторник водитель привязал на веревку пса породы бигль к своему авто и тащил питомца на веревке по трассе «Калуга-Медынь» в районе деревни Акатово примерно 7 км. Момент, как собака волочилась по дороге, попал на камеры очевидцев», — говорится в публикации.

Затем мужчина бросил животное, но его спасли неравнодушные люди. Пса передали волонтерам. Ему предстоит долгое восстановление — у него сильно разодрана кожа.

Хозяином собаки оказался 42-летний житель Дзержинского района Калуги. Было возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет колонии.

До этого зоозащитники изъяли у калининградской семьи трех собак и двух кошек. Жители дома на улице Железнодорожной утверждают, что их соседи регулярно откликались на объявления и брали животных «в добрые руки», чтобы издеваться над ними. Окружающие при этом часто становились свидетелями их жестокости. А те, кто отдавал питомцев в семью, не проверяли условия их содержания.

Ранее в Петербурге водитель поднял лося, чтобы помочь ему перейти трассу.

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